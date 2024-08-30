В рамках борьбы с туберкулезом, Россия демонстрирует значительные успехи, однако в Хабаровском крае эта проблема остается нерешенной на протяжении длительного времени.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул необходимость особого внимания к этому вопросу и использование наиболее эффективных методов в рамках разработки региональных здравоохранительных программ.

В ходе встречи с Дмитрием Демешином, который временно исполняет обязанности губернатора Хабаровского края, в резиденции Ново-Огарево в пятницу, были затронуты темы развития региона, в том числе улучшение ситуации в сфере здравоохранения.

Президент выразил обеспокоенность высоким уровнем распространения туберкулеза в крае и призвал к необходимости принятия мер, ориентируясь на наилучший опыт, который уже показал свою эффективность в других регионах страны в борьбе с этим заболеванием.

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