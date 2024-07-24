Глава Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул ключевую роль законности и конституционного порядка в развитии страны как суверенного правового государства.
В своем обращении, приуроченном к профессиональному празднику следователей, он акцентировал внимание на значимости их деятельности для обеспечения национальной безопасности.
Лидер государства отметил, что работа следственных органов направлена на восстановление истины и справедливости. Он призвал сотрудников этих ведомств всегда помнить о важности их миссии в укреплении правопорядка и законности в стране.
Президент подчеркнул, что изобличение нарушителей закона является не только профессиональной обязанностью следователей, но и важным вкладом в укрепление основ государственности. По его словам, эта деятельность служит фундаментом для развития России как сильного и независимого правового государства.
Особое внимание в выступлении было уделено связи между работой следственных органов и обеспечением национальной безопасности. Глава государства отметил, что соблюдение законности и конституционного порядка является одной из важнейших гарантий защиты интересов страны и ее граждан.
Таким образом, руководство страны подчеркивает высокую значимость профессиональной деятельности следователей для поддержания стабильности и правопорядка в обществе, а также для обеспечения суверенного развития России.
Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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