Путин побеседовал с врио главы Тульской области Дмитрием Миляевым о нехватке врачей в регионе

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Тульской области Дмитрием Миляевым обратил внимание на нехватку врачей в регионе. Миляев в ходе доклада о ситуации в регионе отметил, что здравоохранение остается важнейшим вопросом для Тульской области.
Власти региона ведут большую работу по повышению укомплектованности кадров, но проблема нехватки врачей все еще актуальна. Путин подчеркнул, что нехватка врачей является серьезной проблемой, которая требует решения.
Миляев подтвердил, что нехватка врачей является проблемой, но отметил, что в прошлом году был разработан комплекс мер для решения этой проблемы. В частности, была введена практика предоставления служебного жилья для врачей, что должно помочь привлечь специалистов в регион.
Президент и врио главы региона обсудили также другие вопросы, связанные с развитием Тульской области, включая экономику, образование и инфраструктуру.
Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Денис Гришкин (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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