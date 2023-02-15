Путин одобрил эксперимент по введению цифрового удостоверения

Президент России Владимир Путин одобрил идею, предложенную главой Минцифры Максута Шадаева о проведении эксперимента с использованием цифрового удостоверения на смартфоне. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник предложил президенту распорядиться об определении вероятных случаев использования указанного удостоверения вместо бумажного паспорта.

"Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше. Такие сервисы — они в высшей степени востребованы, и нужно просто ускорить их внедрение", — отметил глава государства.

Соответствующий документ должен быть подготовлен к 1 мая 2023 года.