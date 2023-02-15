Путин одобрил эксперимент по введению цифрового удостоверения

Президент России Владимир Путин одобрил идею, предложенную главой Минцифры Максута Шадаева о проведении эксперимента с использованием цифрового удостоверения на смартфоне. Об этом сообщает ТАСС.
Чиновник предложил президенту распорядиться об определении вероятных случаев использования указанного удостоверения вместо бумажного паспорта.
"Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше. Такие сервисы — они в высшей степени востребованы, и нужно просто ускорить их внедрение", — отметил глава государства.
Соответствующий документ должен быть подготовлен к 1 мая 2023 года.
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