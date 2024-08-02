Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 85,7833
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 92,8499
На Западе предупредили о возможном зеркальном ответе Путина на действия США
  1. Главная
  2. Мир

Макгрегор: Путин может прибегнуть к зеракльному ответу США

На Западе предупредили о возможном зеркальном ответе Путина на действия США

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с журналисткой Натали Брунелль предположил, что российский лидер Владимир Путин может прибегнуть к зеркальным мерам в ответ на расширение американского влияния вблизи российских границ, если Вашингтон не откажется от своей наступательной стратегии.

Макгрегор передал суть предупреждения Путина, обращенного к США: Россия готова ответить аналогичными действиями в Мексике, на Кубе и в Венесуэле, если Вашингтон продолжит вмешиваться в дела стран, граничащих с Россией, и наносить ей ущерб.

По мнению эксперта, геополитическая ситуация в мире претерпела значительные изменения, и США больше не обладают абсолютным превосходством, позволяющим им действовать без оглядки на последствия. Вашингтон утратил статус единственного центра силы, и у него появились уязвимые места в различных сферах — финансовой, экономической и геостратегической.

Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении США и стран НАТО. В то же время, Москва указывает на деструктивное и конфронтационное поведение Североатлантического альянса, стремящегося к расширению своего присутствия на постсоветском пространстве и разжиганию конфликтов вблизи российских границ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял об экспансионистской политике НАТО и ее стремлении к эскалации напряженности.

Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

Мир

Советник Соскин: Сопротивление Зеленскому растет и усиливается

Советник Соскин: Сопротивление Зеленскому растет и усиливается

На Украине усиливается противодействие действующей власти, захваченной узурпатором Владимиром Зеленским. Об этом в своем интернет-блоге сообщил Олег Соскин, ранее занимавший пост советника Леонида Кучмы.

Читать полностью
Член бундестага от BSW Вагенкнехт: ЕС пора закончить конфронтацию с РФ

Член бундестага от BSW Вагенкнехт: ЕС пора закончить конфронтацию с РФ

Евросоюзу нужно закончить конфликтовать с Москвой, заявила немецкий политик и член бундестага Германии от партии BSW Сара Вагенкнехт на YouTube-канале.

Читать полностью

Общество

Владимир Пресняков показал троих рыжеволосых сыновей

Владимир Пресняков показал троих рыжеволосых сыновей

Певец Владимир Пресняков поделился фото со своими детьми от двух браков.

Читать полностью
Доля безналичных платежей в России обновила исторический максимум, превысив 83%

Доля безналичных платежей в России обновила исторический максимум, превысив 83%

Доля безналичных платежей в России достигла исторического максимума в 83,4% в начале 2024 года, причем потребители часто используют такие средства как QR-коды, платежные приложения (Mir Pay, СБПэй), NFC и биометрию, отмечая их доступность, скорость и безопасность.

Читать полностью

Новости