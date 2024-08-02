Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с журналисткой Натали Брунелль предположил, что российский лидер Владимир Путин может прибегнуть к зеркальным мерам в ответ на расширение американского влияния вблизи российских границ, если Вашингтон не откажется от своей наступательной стратегии.
Макгрегор передал суть предупреждения Путина, обращенного к США: Россия готова ответить аналогичными действиями в Мексике, на Кубе и в Венесуэле, если Вашингтон продолжит вмешиваться в дела стран, граничащих с Россией, и наносить ей ущерб.
По мнению эксперта, геополитическая ситуация в мире претерпела значительные изменения, и США больше не обладают абсолютным превосходством, позволяющим им действовать без оглядки на последствия. Вашингтон утратил статус единственного центра силы, и у него появились уязвимые места в различных сферах — финансовой, экономической и геостратегической.
Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении США и стран НАТО. В то же время, Москва указывает на деструктивное и конфронтационное поведение Североатлантического альянса, стремящегося к расширению своего присутствия на постсоветском пространстве и разжиганию конфликтов вблизи российских границ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял об экспансионистской политике НАТО и ее стремлении к эскалации напряженности.
Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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