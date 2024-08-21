Путин отмечает успешное развитие торговых отношений между Россией и Китаем

Путин отметил успешное развитие торговли между Россией и Китаем

Президент России Владимир Путин подчеркнул успешное развитие торговых связей между Москвой и Пекином, отметив положительные результаты работы правительств обеих стран в этом направлении.

Путин отметил, что российско-китайские торговые отношения демонстрируют значительный рост, чему способствуют усилия китайских партнеров. Он подчеркнул, что внимание, которое правительства России и Китая уделяют торгово-экономическому сотрудничеству, приносит ощутимые результаты.

Президент также сообщил, что был проинформирован о результатах встречи глав правительств России и Китая, состоявшейся ранее. По его словам, стороны детально обсудили весь спектр торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

Путин добавил, что по итогам встречи был подписан ряд двусторонних соглашений, направленных на взаимовыгодное сотрудничество.

Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿