Путин: Российско-китайские отношения на пике, фокус на межрегиональном сотрудничестве

Президент России Владимир Путин, в ходе встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума, подчеркнул достижение беспрецедентного уровня взаимодействия между Россией и Китаем.
По словам главы государства, это стало возможным благодаря скоординированным усилиям обеих сторон.
Путин также отметил приоритетное значение межрегионального сотрудничества для развития двусторонних отношений. Он выразил надежду, что текущие переговоры и совместное участие в Восточном экономическом форуме позволят выявить новые перспективные направления взаимодействия и укрепить партнерство на региональном уровне.
Напомним, что Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Информационным партнером мероприятия выступает агентство РИА Новости.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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