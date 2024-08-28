Президент России Владимир Путин ясно понимает, что Соединенные Штаты вряд ли смогут существенно изменить ситуацию на поле боя, поскольку их возможности по предоставлению военной помощи практически исчерпаны.
Такое мнение выразил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам Миршаймера, поставки вооружений, включая истребители F-16, не окажут решающего влияния на ход конфликта. Это, по его мнению, дает Путину возможность действовать без поспешности, сосредотачиваясь на систематическом продвижении к целям специальной военной операции.
Напомним, что 6 августа украинские вооруженные формирования провели массированную атаку на приграничные районы Курской области. Однако, как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, наступление было успешно остановлено.
По данным Министерства обороны России на 27 августа, в ходе боевых действий в этом регионе украинская сторона понесла значительные потери, потеряв более 6,6 тысячи человек и 73 танка.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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