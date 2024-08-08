Теперь ОПК при президенте существует и на бумаге: Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин утвердил положение об управлении президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Этот документ, опубликованный на портале правовой информации, определяет ключевые задачи и функции управления, а также его полномочия.
В число основных задач управления входит разработка предложений по формированию и реализации государственной политики в сфере ОПК. В частности, это касается повышения эффективности деятельности организаций ОПК, формирования и выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществления технологической модернизации организаций ОПК и совершенствования механизмов поставок вооружения и военной и специальной техники для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.
Управление будет взаимодействовать с различными государственными органами и организациями, в том числе с Правительством РФ, Федеральным Собранием РФ, Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ, Счетной палатой РФ, Центральным банком РФ и Военно-промышленной комиссией РФ.
Кроме того, Управление будет готовит предложения президенту РФ, касающиеся деятельности комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
Фото: Wikimedia Commons/ Роман52859
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