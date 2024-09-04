Путин и Моди обсудят ключевые вопросы на саммите БРИКС в Казани

Согласно информации, полученной от индийского дипломатического представителя в Москве во время Восточного экономического форума, лидеры России и Индии, Владимир Путин и Нарендра Моди, с большой вероятностью проведут отдельные, конфиденциальные переговоры на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани.
Индийский посол выразил уверенность в том, что, учитывая подтвержденное участие премьер-министра Моди в мероприятии, проведение двусторонних встреч на высшем уровне является практически неизбежным.
По его словам, хотя конкретный план визита и встреч на данный момент еще не утвержден, традиция проведения личных бесед между руководителями стран в рамках таких международных форумов делает подобный диалог весьма вероятным.
Ранее сообщалось о подтверждении присутствия Нарендры Моди на саммите БРИКС, который пройдет в октябре под председательством России.
Форум, посвященный экономическому развитию Дальнего Востока, проходит в период с 3 по 6 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного во Владивостоке. РИА Новости выступает в качестве основного информационного партнера этого масштабного мероприятия.
Фото: en.kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
В Финляндии заявили о переломном моменте на Украине
Туомас Малинен, преподаватель Хельсинкского университета и специалист в области геополитики, в своём посте в соцсетях оценил серию отставок в украинском правительстве как весомый индикатор предстоящих кардинальных изменений.
Армения заявила о стремлении участвовать в саммите БРИКС
Мнацакан Сафарян, заместитель министра иностранных дел Армении, подтвердил стремление армянской стороны принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.
Знакомый Бена Аффлека заявил, что актёр "сосредоточен на позитиве" после развода
Актёр Бен Аффлек чувствует себя хорошо после развода с певицей Дженнифер Лопес.
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.