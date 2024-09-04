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В Казани ожидается встреча Путина и Моди на саммите БРИКС
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Путин и Моди обсудят ключевые вопросы на саммите БРИКС в Казани

В Казани ожидается встреча Путина и Моди на саммите БРИКС

Согласно информации, полученной от индийского дипломатического представителя в Москве во время Восточного экономического форума, лидеры России и Индии, Владимир Путин и Нарендра Моди, с большой вероятностью проведут отдельные, конфиденциальные переговоры на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани.

Индийский посол выразил уверенность в том, что, учитывая подтвержденное участие премьер-министра Моди в мероприятии, проведение двусторонних встреч на высшем уровне является практически неизбежным.

По его словам, хотя конкретный план визита и встреч на данный момент еще не утвержден, традиция проведения личных бесед между руководителями стран в рамках таких международных форумов делает подобный диалог весьма вероятным.

Ранее сообщалось о подтверждении присутствия Нарендры Моди на саммите БРИКС, который пройдет в октябре под председательством России.

Форум, посвященный экономическому развитию Дальнего Востока, проходит в период с 3 по 6 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного во Владивостоке. РИА Новости выступает в качестве основного информационного партнера этого масштабного мероприятия.

Фото: en.kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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