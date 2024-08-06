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Путин обсудит с Кабмином обрабатывающую промышленность
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Владимир Путин обсудит с правительством обрабатывающую промышленность в среду

Путин обсудит с Кабмином обрабатывающую промышленность

Кремль сообщил, что президент Владимир Путин в среду встретится с правительственными чиновниками, чтобы обсудить рост обрабатывающей промышленности, уделив особое внимание производственному сектору страны.

Путин планирует провести переговоры с членами правительства Российской Федерации 7 августа, на этот день запланирована встреча.

В заявлении указано, что основной темой обсуждения является развитие производственного сектора.

С докладами выступят министр промышленности и торговли Антон Алиханов и исполняющий обязанности губернатора Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.
Встреча также предполагает обсуждение ряда насущных проблем.

Фото: commons.wikimedia.org

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