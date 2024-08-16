Путин о превращении форума "Истоки" в важную и востребованную площадку для общения

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума "Истоки". Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.
В своём обращении президент подчеркнул, что за время своего существования форум занял прочные позиции как популярная платформа для профессионального и дружеского взаимодействия молодых преподавателей, научных сотрудников, участников молодёжных движений, волонтёров, а также семей с детьми из разных регионов России.
Выбор Севастополя, а именно музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", в качестве места проведения форума имеет глубокое символическое значение. Президент отметил, что этот легендарный город был свидетелем множества значимых исторических событий и стал одним из ярких символов военной славы России, духовной силы, стойкости и мужества её народа.
Путин выразил уверенность, что форум "Истоки" станет отличной возможностью для участников принять участие в содержательных и интересных дискуссиях, а также в круглых столах. Он подчеркнул, что мероприятие внесёт значительный вклад в приобщение молодёжи к уникальному историческому и культурному наследию страны, а также к общечеловеческим ценностям, патриотизму и гражданственности.
Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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