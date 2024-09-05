Российские вооруженные силы активизировали свои наступательные действия в рамках специальной военной операции, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил, что противник, перебросив в приграничные районы значительные и хорошо подготовленные подразделения, ослабил свои позиции на ключевых направлениях, что позволило российским войскам ускорить свои операции.
Данное заявление было сделано в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Фото: commons. wikimedia.orgEleNte( Creative Commons Із зазначенням автора - Розповсюдження на тих самих умовах 4.0 Міжнародна )
РФ повышает долю на рынке СПГ
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что, хотя доля России в глобальных поставках сжиженного природного газа (СПГ) пока не столь велика, как хотелось бы, она постепенно увеличивается.
Полиция Китая задержала сотрудников AstraZeneca в расследовании незаконной деятельности
Китайские правоохранительные органы задержали пятерых действующих и бывших сотрудников британской фармацевтической компании AstraZeneca в рамках расследования предполагаемой незаконной деятельности.
Москва расширяет киносотрудничество с Индией, ОАЭ, Мексикой и Египтом
Столичная власть предприняла ряд важных шагов по укреплению позиций Москвы как центра мировой киноиндустрии.
Певец Шуфутинский заявил, что считает повышение цен на свои концерты естественным явлением
Певец Михаил Шуфутинский заявил, что повышение стоимости его концертов является естественным явлением.