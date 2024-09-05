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Путин заявил, что Россия ускорила темпы СВО
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Владимир Путин заявил, что ВС РФ ускорили продвижение в зоне СВО

Путин заявил, что Россия ускорила темпы СВО

Российские вооруженные силы активизировали свои наступательные действия в рамках специальной военной операции, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил, что противник, перебросив в приграничные районы значительные и хорошо подготовленные подразделения, ослабил свои позиции на ключевых направлениях, что позволило российским войскам ускорить свои операции.

Данное заявление было сделано в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Фото: commons. wikimedia.orgEleNte( Creative Commons Із зазначенням автора - Розповсюдження на тих самих умовах 4.0 Міжнародна )

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