Владимир Путин заявил, что ВС РФ ускорили продвижение в зоне СВО

Российские вооруженные силы активизировали свои наступательные действия в рамках специальной военной операции, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил, что противник, перебросив в приграничные районы значительные и хорошо подготовленные подразделения, ослабил свои позиции на ключевых направлениях, что позволило российским войскам ускорить свои операции.

Данное заявление было сделано в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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