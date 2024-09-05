Владимир Путин заявил о рецессии в Европе

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума отметил, что многие страны Европы находятся на грани рецессии, и эта ситуация будет ухудшаться.

Он подчеркнул, что Россия сможет решить свои внутренние проблемы, хотя и с некоторыми потерями. Путин также добавил, что те, кто отказывается от сотрудничества с Россией, должны быть готовы к последствиям. По его словам, в европейских странах наблюдаются серьезные экономические трудности, и их положение будет только ухудшаться. Он отметил, что поставщики энергоресурсов в первую очередь заботятся о своих собственных интересах и национальных интересах.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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