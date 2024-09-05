Владимир Путин заявил о готовности встретится с Павлом Дуровым

Президент России Владимир Путин сообщил, что если бы основатель Telegram Павел Дуров проявил желание, они могли бы встретиться в Москве.
На пленарной сессии Восточного экономического форума Путин прокомментировал возможность встречи с Дуровым, отметив, что у него была бы такая возможность, если бы Дуров этого захотел.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа, что вызвало значительное общественное недовольство в различных странах. Во Франции бизнесмену предъявляют обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Вечером 28 августа Дуров был освобожден под залог, который он должен внести в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать Францию, и он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости является генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
Фото: commons.wikimedia.orgThe Presidential Press and Information Office( Creative Commons Attribution 4.0 International )
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