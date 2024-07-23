Президент Владимир Путин провел встречу с новым руководителем Счетной палаты Борисом Ковальчуком, что было подтверждено пресс-службой Кремля.

Согласно заявлению президента, в течение года контрольный орган обнаружил нарушения в исполнении бюджета на сумму более 2 триллионов рублей. Преобладающая часть этих нарушений, около 70-74%, связана с несоблюдением правил бюджетного учета, отметил Путин.

Во время встречи Путин запросил у Ковальчука информацию о сумме средств, возвращенных в федеральный бюджет за отчетный период.

Руководитель Счетной палаты сообщил, что по результатам 2024 года было возвращено более 26 миллиардов рублей. Основные действия в рамках этой работы включали возврат 12,3 миллиардов рублей, связанных с необоснованным применением пониженной ставки НДС.

Дополнительно Ковальчук упомянул о 7,7 миллиардах рублей, которые были взысканы за невключение лицензионных платежей в таможенную стоимость товаров. Почти 3 миллиарда рублей были результатом проверок в сфере закупок, а в рамках аудита оборонной сферы в бюджет было возвращено 1,3 миллиарда рублей.

Ковальчук также отметил, что палата начала разработку плана проверок на 2025 год.

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