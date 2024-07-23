Президент Владимир Путин провел встречу с новым руководителем Счетной палаты Борисом Ковальчуком, что было подтверждено пресс-службой Кремля.
Согласно заявлению президента, в течение года контрольный орган обнаружил нарушения в исполнении бюджета на сумму более 2 триллионов рублей. Преобладающая часть этих нарушений, около 70-74%, связана с несоблюдением правил бюджетного учета, отметил Путин.
Во время встречи Путин запросил у Ковальчука информацию о сумме средств, возвращенных в федеральный бюджет за отчетный период.
Руководитель Счетной палаты сообщил, что по результатам 2024 года было возвращено более 26 миллиардов рублей. Основные действия в рамках этой работы включали возврат 12,3 миллиардов рублей, связанных с необоснованным применением пониженной ставки НДС.
Дополнительно Ковальчук упомянул о 7,7 миллиардах рублей, которые были взысканы за невключение лицензионных платежей в таможенную стоимость товаров. Почти 3 миллиарда рублей были результатом проверок в сфере закупок, а в рамках аудита оборонной сферы в бюджет было возвращено 1,3 миллиарда рублей.
Ковальчук также отметил, что палата начала разработку плана проверок на 2025 год.
Фото: From Wikimedia Commons/ Shakko (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Honda представила обновленную версию минивэна Odyssey по цене от 42 тысяч долларов
Honda представила обновленную версию своего минивэна Odyssey, который находится на рынке уже семь лет. Это второй рестайлинг текущего пятого поколения модели.
FT: Байден навряд ли успеет одобрить новую помощь Киеву до окончания своего срока
У действующего главы Соединённых Штатов Америки Джо Байдена навряд ли хватит времени принять новый пакет помощи для Украины до того, как он покинет пост президента. Об этом информирует британская деловая газета Financial Times.
Nature: белковые сигнатуры в крови служат маркерами 67 заболеваний, включая рак
Исследование ученых из Лондонского университета королевы Марии и Берлинского института здравоохранения показало, что белковые сигнатуры в крови могут предсказывать наличие 67 заболеваний, включая рак и болезни двигательных нейронов.
В США обнаружили, что заболевания ЖКТ могут предшествовать разрыву аневризмы
Исследователи из Университета Пенсильвании выявили связь между заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и частотой образования и разрыва аневризм мозга.