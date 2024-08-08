Владимир Путин наградил солиста группы "Бумер" медалью "За труды в культуре и искусстве"

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении Игоря Кулинича, солиста музыкальной группы "Бумер", медалью "За труды в культуре и искусстве". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В указе отмечается, что Игорь Кулинич, солист группы "Бумер" и артист общества с ограниченной ответственностью "Большие гастроли", награждается медалью "За труды в культуре и искусстве" за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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