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Путин наградил Александра Лукашенко высшей государственной наградой РФ
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Путин наградил Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Путин наградил Александра Лукашенко высшей государственной наградой РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свой день рождения получил высшую государственную награду РФ. Лидера наградили орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о награждении подписал Владимир Путин.

Как следует из документа, белорусский лидер получил орден за "выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия и укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами". Также в указе отмечается большой личный вклад Александра Лукашенко в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

Фото: сайт администрации президента России/пресс-служба президента России (Creative Commons Attribution 3.0 License)

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