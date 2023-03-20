Президент России Владимир Путин потребовал оперативно пресекать любые незаконные уличные акции. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии МВД.

"Единство и сплоченность нашего многонационального общества всегда были и остаются силой России, помогают нам преодолевать любые трудности и любые испытания, поэтому провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны пресекаться, оперативно пресекаться, точно так же, как и распространение экстремистской идеологии", — подчеркнул глава государства.

К этой работе, считает Путин, следует привлекать представителей религиозных конфессий, молодежь и общественные организации.