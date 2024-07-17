ФБР до сих пор сталкивается с трудностями в установлении причин, побудивших Томаса Мэтью Крукса к покушению на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа, несмотря на проведение обысков в его жилище, анализ содержимого его телефона и опрос более чем сотни людей, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.