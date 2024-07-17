Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, информировал прессу о возможности Владимира Путина провести международный телефонный диалог в среду вечером.
Песков добавил, что в случае, если беседа состоится, они уведомят об этом и поделятся деталями относительно собеседника и темы обсуждения.
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