Путин расширил полномочия министра обороны

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом расширил полномочия главы Министерства обороны. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Отмечается, что глава Минобороны России по согласованию с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России будет устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к гостайне в оборонном ведомстве, органах и подведомственных организациях.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia