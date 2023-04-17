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  • Опубликована сегодня в 11:27

Министерство обороны РФ проводит внезапную проверку флота

Министерство обороны России проводит второй этап внезапной проверки российского флота. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил об этом президенту страны Владимиру Путину.

В ходе проверки будут проведены боевые маневрирования, а также вскрытие подводной обстановки.

Кроме того, глава оборонного ведомства доложил о начале тактических учений по противовоздушной обороне.

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