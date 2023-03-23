Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что арест президента России — это равнозначно объявлению войны. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев задался вопросом, что если действующий глава ядерной державы прибудет на территорию, например, Германии и подвергся аресту? По его мнению — это равносильно объявлению войны и тогда наши ракеты полетят в Бундестаг и офис канцлера.

Политик добавил, что подобное развитие сюжета маловероятно.

Напомним, ранее министр юстиции Германии Марко Бушман пообещал арестовать Владимира Путина в случае его визита на территорию страны.