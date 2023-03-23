Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.03.2023 : 76,9561
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.03.2023 : 82,967
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:32

Медведев: арест президента России – это объявление войны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что арест президента России — это равнозначно объявлению войны. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев задался вопросом, что если действующий глава ядерной державы прибудет на территорию, например, Германии и подвергся аресту? По его мнению — это равносильно объявлению войны и тогда наши ракеты полетят в Бундестаг и офис канцлера.

Политик добавил, что подобное развитие сюжета маловероятно.

Напомним, ранее министр юстиции Германии Марко Бушман пообещал арестовать Владимира Путина в случае его визита на территорию страны.

Мир

Экс-советник Пентагона: Украине следует согласиться с вхождением в РФ новых территорий за денежную компенсацию

Это позволит стабилизировать ситуацию

Читать полностью

ВС РФ атакуют ВСУ под Авдеевкой с помощью БПЛА Mavic

Кроме того, БПЛА увеличивает точность артиллерии

Читать полностью

Общество

Всероссийский форум по профобразованию пройдет в Челябинске

Главные темы - развития дополнительного образования и его взаимодействия с основной программой обучения

Читать полностью

Путин удивился отсутствию артиста балета Полунина на церемонии награждения деятелей искусства

Где был Полунин, не уточняется

Читать полностью

Новости