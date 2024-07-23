По случаю 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией Владимиру Путину был подарен дамасский меч.

Этот подарок вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав меч заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову, который также получил аналогичный подарок.

Торжественная церемония вручения состоялась в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ.

Легендарные мечи из дамасской стали обладают высокой прочностью благодаря слоям различной твёрдости, которые чередуются в их структуре. Это делает меч или нож из дамасской стали гибким и вязким, позволяя ему выдерживать большие нагрузки.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента России( Creative Commons Attribution 4.0)