По случаю 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией Владимиру Путину был подарен дамасский меч.
Этот подарок вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав меч заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову, который также получил аналогичный подарок.
Торжественная церемония вручения состоялась в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ.
Легендарные мечи из дамасской стали обладают высокой прочностью благодаря слоям различной твёрдости, которые чередуются в их структуре. Это делает меч или нож из дамасской стали гибким и вязким, позволяя ему выдерживать большие нагрузки.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента России( Creative Commons Attribution 4.0)
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