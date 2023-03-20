Жительнице Мариуполя Ирине Волосатовой начали поступать угрозы после ее общения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она сообщили в эфире "Соловьев Live".
"Сейчас после этой встречи моим соседям, мне пошли угрозы — угрозы в виде звонков, в виде смс очень неприятных. Пишут всякую гадость. И все остальное, что они расправятся с нашими семьями, с нашими детьми", — отметила женщина.
Она утверждает, что ее персональные данные попали на один из сайтов Украины, где ее семья обвиняется в мародерстве.
Волосатова отметила, что приезда в Мариуполь Путина никто не ожидал. После этого у людей появилась уверенность в том, что Россия их не бросит.
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