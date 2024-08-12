Путин озвучил перспективу переговоров с Украиной после атаки на Курскую область

Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 августа, собрал совещание, касающееся нападения ВСУ на Курскую область. По его словам, переговоры с Украиной невозможны, потому что их войска бьют по мирным жителям.

"О каких переговорах может идти речь с людьми, которые бьют по мирным людям и создают опасность объектам ядерной энергетики", — заявил глава российского государства.

Он также добавил, что теперь стало ясно, почему Киев отказывался вернуться к предложениям российской стороны по урегулированию украинского конфликта. Путин уверен, что своими действиями Украина стремится к тому, чтобы попытаться улучшить свои позиции на переговорах.

По словам национального лидера, целью украинской армии в Курской области является сеяние розни и раздора в российском обществе.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia