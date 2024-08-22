Путин рассказал о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС

Украинская армия в ночь на 22 августа предприняла попытку ударить по Курской АЭС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания, касающегося ситуации в приграничных регионах.
"Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции", — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что Москва уже проинформировала о произошедшем МАГАТЭ. По его словам, организация пообещала прислать своих представителей для того, чтобы оценить всю ситуацию в районе Курской станции.
Стоит отметить, что сегодня, 22 августа, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о том, что на следующей неделе ожидается визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Он собирается посетить Курскую АЭС.
Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia
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