Путин рассказал, какая была цель у ВСУ при нападении на Курскую область

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время разговора со школьниками в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла" в рамках открытого урока "Разговор о важном" рассказал, какая была цель у ВСУ при нападении на Курскую область.
"Расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен? Да, конечно, прежде всего, это касается наших людей", — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что украинская сторона не заинтересована в окончании боевых действий. По его словам, это показывает не только их вылазку в Курскую область. Путин отметил, что до этого они собирались устроить провокацию в Белгородской области.
Национальный лидер добавил, что своей целью нападения на Курскую область ВСУ ставили попытку остановить наступление ВС РФ на Донбассе. Однако у украинской стороны этого не получилось достичь.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office
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