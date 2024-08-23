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Посол Антонов: Путин принял решение об ответе на атаку ВСУ на Курскую область
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Российский посол в США призвал Киев ждать сурового наказания

Посол Антонов: Путин принял решение об ответе на атаку ВСУ на Курскую область

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин уже принял решение по ответу на атаку украинской армии на Курскую область. Об этом сообщил во время беседы с журналистами посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Он отметил, что Киев будет ждать суровое наказание.

"Искренне вам говорю, что президент [России Владимир Путин] принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", — заявил российский дипломат.

Напомним, что украинская армия вторглась на территорию Курской области утром 6 августа. За это время есть огромное количество погибших и раненых среди мирных жителей. В свою очередь, глава российского государства, комментируя произошедшее в регионе, заявил, что никаких переговоров с Киевом быть не может после их нападения на Курскую область.

Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0)

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