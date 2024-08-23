Российский посол в США призвал Киев ждать сурового наказания

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин уже принял решение по ответу на атаку украинской армии на Курскую область. Об этом сообщил во время беседы с журналистами посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Он отметил, что Киев будет ждать суровое наказание.

"Искренне вам говорю, что президент [России Владимир Путин] принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", — заявил российский дипломат.

Напомним, что украинская армия вторглась на территорию Курской области утром 6 августа. За это время есть огромное количество погибших и раненых среди мирных жителей. В свою очередь, глава российского государства, комментируя произошедшее в регионе, заявил, что никаких переговоров с Киевом быть не может после их нападения на Курскую область.

Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0)