Президент России прокомментировал недавнее нападение ВСУ на Курскую область

Украинские войска ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Такими словами он прокомментировал недавние попытки ВСУ прорваться на территорию РФ.

Также Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией" со стороны Киева.

"Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного", — заявил российский президент.

Напомним, что утром 6 августа украинская армия предприняла попытку прорыва на территорию РФ через Курскую область. В этом регионе завязались боевые действия. По данным Минобороны России, ночью боестолкновения продолжились. За это время ВСУ потеряли до 260 военных, а также свыше 50 единиц бронетехники.

Фото: kremlin.ru|/The Presidential Press and Information Office