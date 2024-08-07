Президент России прокомментировал недавнее нападение ВСУ на Курскую область

Украинские войска ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Такими словами он прокомментировал недавние попытки ВСУ прорваться на территорию РФ.
Также Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией" со стороны Киева.
"Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного", — заявил российский президент.
Напомним, что утром 6 августа украинская армия предприняла попытку прорыва на территорию РФ через Курскую область. В этом регионе завязались боевые действия. По данным Минобороны России, ночью боестолкновения продолжились. За это время ВСУ потеряли до 260 военных, а также свыше 50 единиц бронетехники.
Фото: kremlin.ru|/The Presidential Press and Information Office
Украинцам без повышения цен, грозят дефицитом хлеба
Украинские хлебные комбинаты очутились на грани остановки работы из-за взрывного роста стоимости муки и других производственных издержек, стремительно выросших в цене, а также серьёзных проблем с энергоснабжением, сообщают СМИ.
Филиппо призвал Францию прекратить финансировать Украину и выйти из Евросоюза
Лидер движения "Патриоты", бывший депутат Европейского парламента и экс-советник Марин Ле Пен Флориан Филиппо настоятельно попросил Французскую Республику остановить финансирование Украины и отказаться от членства в Евросоюзе. Об этом он написал в социальных сетях, информирует агентство РИА Новости.
Сергей Соседов заявил, что у Аллы Пугачёвой имеются проблемы со здоровьем
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что 75-летняя Алла Пугачёва не в состоянии выступать на большой сцене.
Михаил Галустян показал встречу с семьëй после долгой разлуки
Прилетевший из Колумбии комик Михаил Галустян опубликовал фото с женой и детьми.