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  • Опубликована сегодня в 21:50

Лидер КПРФ рассказал о ночных звонках Путина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин иногда звонит ему по ночам. Об этом сообщает Daily Storm.

"У него тяжелый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает", — отметил Зюганов.

Глава КПРФ подчеркнул, что он всегда с легкостью связывался с президентом, несмотря на его плотный график.

"Надо отдать должное, что президент открыт для диалога. Я не испытываю трудностей, позвонив президенту, соединиться. Некоторым министрам сложнее", — заявил Зюганов.

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