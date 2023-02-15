Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин иногда звонит ему по ночам. Об этом сообщает Daily Storm.
"У него тяжелый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает", — отметил Зюганов.
Глава КПРФ подчеркнул, что он всегда с легкостью связывался с президентом, несмотря на его плотный график.
"Надо отдать должное, что президент открыт для диалога. Я не испытываю трудностей, позвонив президенту, соединиться. Некоторым министрам сложнее", — заявил Зюганов.
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