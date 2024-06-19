В Пхеньяне на площади Ким Ир Сена началась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Площадь Ким Ир Сена — это крупнейшая городская площадь в центре Столицы КНДР, которая была открыта в августе 1954 года.
После церемонии встречи и совместного фотографирования лидеры проведут переговоры в государственной резиденции "Кымсусан". Общение пройдёт в формате тет-а-тет. Предполагается, что они вместе прогуляются по резиденции и выпьют чаю. Первая часть переговоров завершится подписанием совместных документов и заявлением для прессы, включая новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.
Российский президент возложит венок к монументу "Освобождение", посетит торжественный концерт и приём, который Ким Чен Ын даст в его честь. По дороге в аэропорт лидеры посетят храм Святой Живоначальной Троицы, который был построен по личному распоряжению Ким Чен Ира. После этого Владимир Путин вылетит в Ханой.
Фото: ellsworth. ca/Дэвид Клейтон Эллсворт(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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