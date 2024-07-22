В 2024 году вступили в силу новые правила, согласно которым букмекерские компании обязаны отчислять 2% своего дохода на развитие спортивной отрасли. Эти средства будут направлены на поддержку массового спорта, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.
Глава государства Владимир Путин издал распоряжение о создании специального фонда дополнительной поддержки спорта до 10 сентября. Основным источником формирования имущества фонда станут целевые отчисления от азартных игр. Информация об этом опубликована на официальном портале Кремля.
Новая организация будет заниматься широким спектром задач, включая поддержку детско-юношеского и массового спорта, содействие спортивным школам, помощь Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам России, а также спортивным федерациям. Кроме того, фонд будет способствовать реализации инновационных форматов международных соревнований и развитию спортивной инфраструктуры.
Важно отметить, что детско-юношеские спортивные турниры, финансируемые за счет отчислений от азартных игр, будут включены в официальный перечень физкультурных мероприятий.
Система обязательных целевых отчислений от азартных игр была внедрена в России в 2017 году. С начала 2024 года букмекерские конторы обязаны перечислять 2% от общей выручки, полученной от всех заключенных пари.
Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации
Макрон открыл полицейский участок и пожарную часть в олимпийской деревне
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил олимпийскую деревню в пригороде Парижа, где выразил уверенность в полной готовности страны к предстоящим Олимпийским играм. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Лех Валенса считает, что Байден смог сохранить своб честь, выйдя из гонки
Экс-президент Польши Лех Валенса, комментируя решение Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах США, отметил, что этот шаг позволил американскому лидеру сохранить свое достоинство. Своё мнение Валенса изложил в беседе с порталом Goniec.
В США обнаружили механизм, помогающий вирусу денге скрывать себя от иммунитета
Ученые из американского Института медицинских исследований Стоуэрс обнаружили, что вирус денге использует редкие комбинации нуклеотидов при кодировании своих белков. Это позволяет вирусу уклоняться от защитных механизмов клеток и ускорять сборку вирусных белков.
Daily Mail: выяснено, что необъяснимая потеря веса может указывать на рак и диабет
Необъяснимая потеря веса более 4,5 кг в течение полугода может указывать на серьезные заболевания, такие как диабет первого типа и рак.