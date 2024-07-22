В 2024 году вступили в силу новые правила, согласно которым букмекерские компании обязаны отчислять 2% своего дохода на развитие спортивной отрасли. Эти средства будут направлены на поддержку массового спорта, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

Глава государства Владимир Путин издал распоряжение о создании специального фонда дополнительной поддержки спорта до 10 сентября. Основным источником формирования имущества фонда станут целевые отчисления от азартных игр. Информация об этом опубликована на официальном портале Кремля.

Новая организация будет заниматься широким спектром задач, включая поддержку детско-юношеского и массового спорта, содействие спортивным школам, помощь Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам России, а также спортивным федерациям. Кроме того, фонд будет способствовать реализации инновационных форматов международных соревнований и развитию спортивной инфраструктуры.

Важно отметить, что детско-юношеские спортивные турниры, финансируемые за счет отчислений от азартных игр, будут включены в официальный перечень физкультурных мероприятий.

Система обязательных целевых отчислений от азартных игр была внедрена в России в 2017 году. С начала 2024 года букмекерские конторы обязаны перечислять 2% от общей выручки, полученной от всех заключенных пари.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации