Путин передал через Шойгу просьбу для верховного лидера Ирана

Президент Российской Федерации Владимир Путин через секретаря Совбеза России Сергея Шойгу обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи просьбу - избежать жертв среди мирного населения при ответе Израилю на убийство главы ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские источники.

"Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на предполагаемое убийство Израилем лидера ХАМАС", - говорится в публикации издания.

Отмечается, что прибытие Шойгу в Тегеран стало частью дипломатических усилий Москвы, которые были направлены на предотвращение эскалации на Ближнем Востоке, а также возможных жертв среди гражданского населения.

Напомним, что во вторник, 6 августа, бывший министр обороны РФ прибыл с визитом в Иран, в ходе которого он встретился с новым президентом страны Масудом Пезешкианом.

Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаиля Хании произошло 31 июля в Тегеране после удара израильской армии.

Фото: kremlin.ru