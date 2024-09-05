Путин высказался о перспективах приобретения жилья после завершения программы льготной ипотеки

Завершение программы массового льготного ипотечного кредитования отразится на рынке недвижимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, его слова цитирует агентство РИА Новости.
Президент подчеркнул, что после отмены программы льготной ипотеки рынок все равно поддерживается другими инициаторами.
"Несмотря на завершение действия льготной ипотеки, это неизбежно влияет на рынок недвижимости. Но, повторю, его сейчас поддерживают льготные ипотечные программы для Дальнего Востока, Арктики, а также семейные и айтишные ипотечные предложения", — отметил Путин.
Во время того же выступления он призвал сохранить двухпроцентную годовую ставку по программам дальневосточной и арктической ипотеки.
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