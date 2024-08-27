Путин и Моди: обсуждение Украины и развитие российско-индийских отношений

Путин и Моди провели переговоры, обсудив ситуацию на Украине и двусторонние отношения

На прошедшем телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди была затронута актуальная тема украинской агрессии, двусторонняя повестка дня и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во вторник состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, перспективы развития двусторонних отношений и взаимодействие в рамках БРИКС.

Нарендра Моди рассказал о своем недавнем визите в Киев и выразил готовность Индии внести свой вклад в мирное урегулирование украинского конфликта.

Владимир Путин, в свою очередь, высказал мнение о политике украинских властей и их западных союзников, подчеркнув важность решения конфликта путем переговоров.

Стороны также обсудили практическую реализацию договоренностей в области торговли и экономики, достигнутых во время визита премьер-министра Индии в Россию в июле.

Лидеры двух стран выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в рамках БРИКС. Нарендра Моди подтвердил участие Индии в саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре под председательством России.

Достигнута договоренность о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.

Фото: Wikimedia Commons/ Выступление премьер-министра на мероприятии, посвященном 25-летию NASSCOM, Канцелярия премьер-министра, Правительство Индии