На прошедшем телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди была затронута актуальная тема украинской агрессии, двусторонняя повестка дня и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Во вторник состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, перспективы развития двусторонних отношений и взаимодействие в рамках БРИКС.
Нарендра Моди рассказал о своем недавнем визите в Киев и выразил готовность Индии внести свой вклад в мирное урегулирование украинского конфликта.
Владимир Путин, в свою очередь, высказал мнение о политике украинских властей и их западных союзников, подчеркнув важность решения конфликта путем переговоров.
Стороны также обсудили практическую реализацию договоренностей в области торговли и экономики, достигнутых во время визита премьер-министра Индии в Россию в июле.
Лидеры двух стран выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в рамках БРИКС. Нарендра Моди подтвердил участие Индии в саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре под председательством России.
Достигнута договоренность о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.
Фото: Wikimedia Commons/ Выступление премьер-министра на мероприятии, посвященном 25-летию NASSCOM, Канцелярия премьер-министра, Правительство Индии
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