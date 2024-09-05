"Заразительно смеется": Путин высказался о кандидате в президенты США Харрис

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) выразил свою "поддержку" кандидату в президенты США Камале Харрис. Также он высказался о том, как она смеется.

Он напомнил о том, что в качестве "фаворита" на выборах приемлемым кандидатом для России был действующий глава американского государства Джо Байден, однако он покинул предвыборную гонку и призвал сторонников голосовать за Харрис.

"Вот мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать", — заявил национальный лидер.

Кроме того, говоря о Харрис, Путин заявил, что она очень "выразительно и заразительно смеется". По его словам, это значит, что у нее все хорошо.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia