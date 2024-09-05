"Заразительно смеется": Путин высказался о кандидате в президенты США Харрис

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) выразил свою "поддержку" кандидату в президенты США Камале Харрис. Также он высказался о том, как она смеется.
Он напомнил о том, что в качестве "фаворита" на выборах приемлемым кандидатом для России был действующий глава американского государства Джо Байден, однако он покинул предвыборную гонку и призвал сторонников голосовать за Харрис.
"Вот мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать", — заявил национальный лидер.
Кроме того, говоря о Харрис, Путин заявил, что она очень "выразительно и заразительно смеется". По его словам, это значит, что у нее все хорошо.
Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia
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