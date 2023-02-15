Глава комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов не ждет решений, которые могли бы взволновать общество. Об этом сообщает РБК.
"Мы не знаем содержания послания, но, по нашим ощущениям, мы не ожидаем решений, которые могли бы взволновать общество", — отметил политик.
Картаполов имел ввиду послание президента России Владимира Путина, которое состоится 22 февраля.
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