В Кремле прокомментировали слухи о возможной якобы встрече Павла Дурова и Путина

Песков: Путин и Дуров не встречались в Азербайджане

Президент Российской Федерации Владимир Путин не проводил встречу с основателем социальной сети Telegram Павлом Дуровым во время недавнего визита главы государства в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

"Нет", — заявил официальный представитель Кремля в ходе ответа на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что 18 августа состоялся двухдневный визит Владимира Путина в Баку, где он встретился со своим азербайджанским коллегой Иьльхамом Алиевым. Стороны обсудили двусторонние соглашения и взаимодействия, а также подписали различные документы.

В Сети начали распространяться сообщения о том, что во время визита Путина в Баку в азербайджанской столице в это время также был и Павел Дуров. После появлялись слухи, что они оба могли якобы провести встречу.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента России