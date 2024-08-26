В Кремле прокомментировали слухи о возможной якобы встрече Павла Дурова и Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин не проводил встречу с основателем социальной сети Telegram Павлом Дуровым во время недавнего визита главы государства в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.
"Нет", — заявил официальный представитель Кремля в ходе ответа на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, что 18 августа состоялся двухдневный визит Владимира Путина в Баку, где он встретился со своим азербайджанским коллегой Иьльхамом Алиевым. Стороны обсудили двусторонние соглашения и взаимодействия, а также подписали различные документы.
В Сети начали распространяться сообщения о том, что во время визита Путина в Баку в азербайджанской столице в это время также был и Павел Дуров. После появлялись слухи, что они оба могли якобы провести встречу.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента России
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