В интервью ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин подчеркнул, что одной из ключевых характеристик президента Владимира Путина является его устойчивость к внешнему давлению.

Степашин, опираясь на свой многолетний опыт совместной работы с Путиным, отметил его непоколебимость и способность сохранять хладнокровие даже в самых сложных обстоятельствах. Он рассказал, что ни атаки украинских формирований на Курскую область, ни попытки Запада оказать экономическое давление на Россию, ни решения Международного уголовного суда не смогли вывести президента из равновесия.

Степашин сравнил Путина с другими лидерами, с которыми ему довелось работать, такими как Михаил Горбачёв и Борис Ельцин. Он подчеркнул, что выдержка и спокойствие Путина в кризисных ситуациях делают его исключительным руководителем, и ни один из его предшественников не смог бы продемонстрировать такой уровень самообладания.

Ранее Владимир Путин стал одним из самых упоминаемых мировых лидеров в американских СМИ. До августа текущего года он упоминался в американских медиа более 16 тысяч раз, уступая по этому показателю только премьер-министру Израиля.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Правительства Российской Федерации