Президент РФ принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в ходе Восточного экономического форума. Запуск объектов состоялся в рамках рабочей поездки президента во Владивосток.

Первым объектом, запущенным президентом, стал новый специализированный порт "Суходол" в бухте Тепляковского в Приморском крае. Этот порт расположен на юге региона и имеет собственную железную дорогу, что обеспечивает удобный доступ к портовой инфраструктуре для малых и средних угледобывающих предприятий с грузооборотом до 20 миллионов тонн в год.

Президент поздравил коллектив порта с запуском и отметил, что они используют современное оборудование, которое практически не производит пыли. Это говорит о том, что порт будет работать в соответствии с современными экологическими стандартами.

Кроме того, в Приморском крае был открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. На сегодняшний день завершился первый этап строительства предприятия, и после завершения второго этапа, к 2026 году, его проектная мощность составит 35 тысяч тонн продукции в год.

Президент также принял участие в запуске горно-обогатительного комбината "Озерный" на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Объем инвестиций в это предприятие составил 103 миллиарда рублей, а его мощность достигает 6 миллионов тонн руды в год.

В ходе запуска президенту доложили, что предприятие еще в течение шести месяцев будет добирать персонал, и сейчас в компании уже работают более 700 человек. Президент отметил, что это число является приличным и свидетельствует о том, что предприятие имеет хорошие перспективы развития.

В заключение президент поздравил предприятия с запуском и поблагодарил руководителей финансовых организаций, которые обеспечили необходимый объем финансирования. Это говорит о том, что государство и бизнес сотрудничают в целях развития экономики Дальнего Востока.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Этот форум является важной площадкой для обсуждения вопросов экономического развития и сотрудничества в регионе.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Светлов Артем , ( Creative Commons посвящается CC0 1.0 )