Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, но прежде надо разобраться с «бандитами» в Курской области

Владимир Путин заявил, что Россия всегда была открыта для мирных переговоров с Украиной. Однако в текущей ситуации необходимо сначала разобраться с "бандитами", захватившими часть российской территории, отметил лидер государства на встрече с учениками школы №20 в Кызыле, республика Тыва.
Президент заявил, что Москва не только заявляет о своей готовности к переговорам с Украиной, но и предпринимает шаги в этом направлении. Он подчеркнул, что Россия стремится решать конфликты мирными методами и всегда готова к диалогу.
"Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом", — подчеркнул российский лидер.
Кроме того, Путин отметил, что уверен в скором и неизбежном крахе "приграничной авантюры" в исполнении Киева.
Фото: сайт администрации президента России (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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