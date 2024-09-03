Президент Монголии принял приглашение Путина посетить саммит БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре текущего года.

"Я бы хотел видеть вас в России, в Казани, где состоится саммит БРИКС в этом году. Это станет первым мероприятием такого масштаба после расширения организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вашего приезда", — сказал Путин на встрече с монгольским президентом в Улан-Баторе.

Российский президент также предложил обсудить экономическое и прочие виды сотрудничества между странами.

Хурэлсух принял приглашение своего российского коллеги посетить саммит БРИКС, запланированный на октябрь в Казани.

На данный момент известно, что Россия пригласила на мероприятие 36 зарубежных лидеров, из которых половина уже согласилась приехать. Среди приглашенных — представители стран СНГ, Ближнего Востока, Африки и других регионов.

Визит Путина в Монголию продлится до 3 сентября.

Фото: сайт администрации президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License)