Путин остался доволен работоспособностью Володина и Матвиенко, лично их поблагодарив

Президент России Владимир Путин провел встречу с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, спикерами Совета Федерации и Государственной Думы соответственно. Глава государства выразил им благодарность за продуктивную работу, проделанную в ходе весенней сессии парламента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил оперативность и слаженность в работе обеих палат парламента, особенно подчеркнув тесное взаимодействие с правительством. Он высоко оценил вклад законодателей в решение как экономических, так и социальных вопросов.

В свою очередь, спикеры Совета Федерации и Госдумы доложили президенту о результатах весенней сессии. За это время парламентариями было принято 331 закон.

Напомним, что весенняя сессия Совета Федерации завершилась 2 августа, а Государственной Думы - 31 июля. В ходе этой сессии Госдума впервые в современной истории России принимала участие в формировании правительства, утвердив кандидатуры на должности федеральных министров и вице-премьеров. Совет Федерации, в свою очередь, утвердил кандидатуры руководителей силовых ведомств и Министерства иностранных дел.

Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Executive Office of Russia