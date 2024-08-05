Путин остался доволен работоспособностью Володина и Матвиенко, лично их поблагодарив

Президент России Владимир Путин провел встречу с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, спикерами Совета Федерации и Государственной Думы соответственно. Глава государства выразил им благодарность за продуктивную работу, проделанную в ходе весенней сессии парламента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил оперативность и слаженность в работе обеих палат парламента, особенно подчеркнув тесное взаимодействие с правительством. Он высоко оценил вклад законодателей в решение как экономических, так и социальных вопросов.
В свою очередь, спикеры Совета Федерации и Госдумы доложили президенту о результатах весенней сессии. За это время парламентариями было принято 331 закон.
Напомним, что весенняя сессия Совета Федерации завершилась 2 августа, а Государственной Думы - 31 июля. В ходе этой сессии Госдума впервые в современной истории России принимала участие в формировании правительства, утвердив кандидатуры на должности федеральных министров и вице-премьеров. Совет Федерации, в свою очередь, утвердил кандидатуры руководителей силовых ведомств и Министерства иностранных дел.
Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Executive Office of Russia
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