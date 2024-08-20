Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

Путин провел встречу с матерями жертв теракта в Беслане 2004 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с матерями жертв теракта, произошедшего в школе города Беслан Республики Северная Осетия в 2004 году. Кадры со встречи выкладывает пресс-служба главы государства.

"Эта трагедия, безусловно, останется незаживающей раной в исторической памяти всей России", - заявил Путин.

Он также заверил матерей погибших детей, что власти будут продолжать помогать региону.

По его словам, некоторые страны тогда пытались оправдать нападение террористов на школу, и помимо этого, оказывали морально-нравственную, политическую, информационную, финансовую и военную поддержку.

Перед встречей с матерями национальный лидер посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 человек из 344, которые погибли в теракте. Он возложил цветы и встал на колени перед монументом.

Теракт в школе №1 города Беслана произошел 1 сентября 2004 года. Террористы удерживали в образовательном учреждении не менее 1100 заложников, среди которых в основном были дети. Операция по освобождению закончилась 3 сентября. Жертвами трагедии стали 334 человека, из которых 186 - дети.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office