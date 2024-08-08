Путин запретил подросткам пить энергетики, приравляв их к алкоголю

Президент Владимир Путин утвердил законодательный акт, запрещающий продажу энергетических напитков лицам, не достигшим совершеннолетия. Согласно этому закону, продажа безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические, запрещена для всех форм торговли, будь то организации, частные предприниматели или фермерские хозяйства.
Контроль за продажей энергетических напитков будет аналогичен регулированию продажи алкогольной продукции. Продавец обязан будет отклонить запрос на покупку, если возраст покупателя вызывает сомнения и при этом отсутствуют документы, подтверждающие возраст.
Региональные власти получат полномочия накладывать временные ограничения на продажу таких напитков в местах проведения массовых мероприятий, таких как митинги, демонстрации, а также спортивные события, и на прилегающих территориях, чтобы предотвратить их потребление в этих условиях.
Законодательный запрет начнет действовать с 1 марта 2025 года. Уполномоченные органы на местах будут следить за исполнением этих нововведений, обеспечивая, чтобы ограничения и запреты строго соблюдались.
Фото: Wikimedia Commons/ Oto Zapletal
Шведский спортсмен отказался от гонки из-за качества воды в Сене
Виктор Йоханссон, шведский спортсмен, уже выступивший на Олимпийских играх в Париже в соревнованиях по плаванию в бассейне, принял решение не участвовать в марафонском заплыве на реке Сена. Причиной отказа стали рекомендации врача, обеспокоенного качеством воды в реке.
Министр обороны Израиля разработал стратегию на случай удара Израиля
Министр обороны Израиля Йоав Галант провел экстренное совещание с начальником Генерального штаба вооруженных сил страны Герци Халеви и другими высокопоставленными представителями оборонного ведомства. Главной темой обсуждения стала подготовка к потенциальному нападению со стороны Ирана, сообщает The Times of Israel.
Истаявшая Екатерина Варнава рассказала о лечении в санатории
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.
Путин упростил получение ВНЖ для участников программы переселения
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий процесс получения вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, участвующих в государственной программе по добровольному переселению.