Путин запретил подросткам пить энергетики, приравляв их к алкоголю

Президент Владимир Путин утвердил законодательный акт, запрещающий продажу энергетических напитков лицам, не достигшим совершеннолетия. Согласно этому закону, продажа безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические, запрещена для всех форм торговли, будь то организации, частные предприниматели или фермерские хозяйства.

Контроль за продажей энергетических напитков будет аналогичен регулированию продажи алкогольной продукции. Продавец обязан будет отклонить запрос на покупку, если возраст покупателя вызывает сомнения и при этом отсутствуют документы, подтверждающие возраст.

Региональные власти получат полномочия накладывать временные ограничения на продажу таких напитков в местах проведения массовых мероприятий, таких как митинги, демонстрации, а также спортивные события, и на прилегающих территориях, чтобы предотвратить их потребление в этих условиях.

Законодательный запрет начнет действовать с 1 марта 2025 года. Уполномоченные органы на местах будут следить за исполнением этих нововведений, обеспечивая, чтобы ограничения и запреты строго соблюдались.

Фото: Wikimedia Commons/ Oto Zapletal