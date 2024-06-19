В КНДР назвали встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына очень "трогательной".
Ким Чен Ын лично приветствовал Владимира Путина в аэропорту, крепко пожал ему руку и обнял, как старого друга, не скрывая радости от встречи, которая состоялась впервые за более чем 270 дней.
Путин прибыл в Пхеньян поздно ночью в среду. Лидеры двух стран вместе прошли от трапа самолёта по красной ковровой дорожке. Их приветствовали бойцы почётного караула, представляющие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы КНДР.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын встретил Владимира Путина очень тепло. В аэропорту царила атмосфера горячего приветствия.
Фото: kremlin. ru/Управление по печати и информации Президента(Creative Commons Attribution 4.0)
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