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В КНДР назвали трогательной встречу Путина и Ким Чен Ына
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  • Ситора Чаевская
  • Опубликована сегодня в 3:24

В КНДР назвали трогательной встречу Путина и Ким Чен Ына

В КНДР назвали встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына очень "трогательной".

Ким Чен Ын лично приветствовал Владимира Путина в аэропорту, крепко пожал ему руку и обнял, как старого друга, не скрывая радости от встречи, которая состоялась впервые за более чем 270 дней.

Путин прибыл в Пхеньян поздно ночью в среду. Лидеры двух стран вместе прошли от трапа самолёта по красной ковровой дорожке. Их приветствовали бойцы почётного караула, представляющие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы КНДР.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын встретил Владимира Путина очень тепло. В аэропорту царила атмосфера горячего приветствия.

Фото: kremlin. ru/Управление по печати и информации Президента(Creative Commons Attribution 4.0)

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