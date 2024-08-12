Путин рассказал о достижениях российских инновационных решений

Многие российские инновационные решения в области вооружений, которые не имеют аналогов, уже доказали, что очень эффективно решают задачи в зоне боевых действий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время своего обращения к участникам форума "Армия".
Он также подчеркнул, что главные и базовые характеристики различных российских ноу-хау все время совершенствуются и улучшаются.
"Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции", — заявил глава государства.
Кроме того, национальный лидер добавил, что работа российского ОПК получает огромную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных и патриотических организаций, а также волонтеров и обычных россиян.
Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia
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