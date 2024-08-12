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Путин: многие российские ноу-хау показали свою эффективность на поле боя
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Путин рассказал о достижениях российских инновационных решений

Путин: многие российские ноу-хау показали свою эффективность на поле боя

Многие российские инновационные решения в области вооружений, которые не имеют аналогов, уже доказали, что очень эффективно решают задачи в зоне боевых действий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время своего обращения к участникам форума "Армия".

Он также подчеркнул, что главные и базовые характеристики различных российских ноу-хау все время совершенствуются и улучшаются.

"Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции", — заявил глава государства.

Кроме того, национальный лидер добавил, что работа российского ОПК получает огромную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных и патриотических организаций, а также волонтеров и обычных россиян.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia

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