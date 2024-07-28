Президент РФ Владимир Путин успокоил иностранного гостя, случайно уронившего бокал с шампанским на церемонии в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.
Российский лидер пригласил командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, а также командующих морскими силами дружественных стран, таких как Азербайджан, Вьетнам, Египет и Камерун, на встречу по случаю Дня Военно-морского флота России, которая состоялась после Главного военно-морского парада.
Во время мероприятия официанты разносили шампанское, и один из гостей случайно уронил бокал, затем попытался собрать осколки с пола.
Увидев это, Путин остановил гостя и рассказал ему о русской примете, связанной с разбитой посудой, объяснив, что у нас не принято беспокоиться по этому поводу.
"Это на счастье", — пояснил Путин.
Фото: duma.gov.ru/duma.gov.ru(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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