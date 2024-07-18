Покушение на Владимира Путина, о котором говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, планировалось и финансировалось западными кураторами Киева, заявили в МИД России.
"Нет сомнений, что покушение на Путина, о котором говорил Буданов*, планировалось и финансировалось при участии англосаксонских хозяев Киева", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее Буданов* рассказал о попытках покушений на российского лидера. В ответ на это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Буданова*, отметила, что без американских денег вся деятельность ГУР, СБУ и Банковой была бы невозможна.
Фото: Официальный сайт Государственной Думы РФ (Creative Commons Attribution 4.0).
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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