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МИД: западные страны хотели финансировать покушение на Путина
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МИД: западные страны хотели финансировать покушение на Путина

Покушение на Владимира Путина, о котором говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, планировалось и финансировалось западными кураторами Киева, заявили в МИД России.

"Нет сомнений, что покушение на Путина, о котором говорил Буданов*, планировалось и финансировалось при участии англосаксонских хозяев Киева", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Буданов* рассказал о попытках покушений на российского лидера. В ответ на это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Буданова*, отметила, что без американских денег вся деятельность ГУР, СБУ и Банковой была бы невозможна.

Фото: Официальный сайт Государственной Думы РФ (Creative Commons Attribution 4.0).

*Признан в РФ террористом и экстремистом.

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